Ponte Preta oficializa zagueiro Marllon como primeiro reforço para 2017

Demorou, mas a Ponte Preta finalmente oficializou seu primeiro reforço para a temporada 2017. O zagueiro Marllon, campeão da última Série B do Brasileiro pelo Atlético-GO, é aguardado na próxima segunda-feira em Campinas para realizar exames médicos e assinar contrato até dezembro.

Marllon foi titular absoluto na campanha vitoriosa que levou o Atlético-GO para a elite, tendo disputado 36 dos 38 jogos da equipe na competição nacional. Revelado pelo Cruzeiro e com passagens por Bangu e Flamengo, o novo defensor pontepretano chega para ser titular e ainda não sabe quem será seu companheiro de zaga. Fábio Ferreira é o único que permaneceu neste setor do time, já que Antônio Carlos ainda discute a renovação.

A diretoria ainda está em busca de mais reforços, pois perdeu seus principais jogadores, como Reinaldo, Thiago Galhardo, Felipe Azevedo, Rhayner e Roger. Existe ainda a possibilidade de William Pottker ser negociado nos próximos dias.

Uma reunião nesta quinta-feira entre o empresário Fernando Garcia e dirigentes do Corinthians teria deixado o artilheiro do último Brasileirão, com 14 gols, ao lado de Fred (Fluminense) e Diego Souza (Sport), mais próximo do Parque São Jorge. Uma proposta oficial deve chegar ao Moisés Lucarelli até segunda-feira.

A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista no dia 5 de fevereiro, contra a Ferroviária, em Campinas. Agora sob o comando do técnico Felipe Moreira, ex-auxiliar de Eduardo Baptista, que se apresentou oficialmente ao Palmeiras nesta quinta-feira.