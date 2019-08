Ponte Preta perde em casa para o CRB e cai para o 7º lugar na Série B

Em partida que fechou a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB surpreendeu a Ponte Preta em pleno estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e venceu por 1 a 0, com gol do ex-pontepretano Ferrugem.

LEIA TAMBÉM > Confira a classificação completa da Série B do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o time alagoano se igualou à Ponte com 26 pontos. Como tem oito vitórias, o CRB fica em sexto. A equipe de Campinas, com sete, caiu para a sétima posição.

Os dois times seguem na briga por um espaço no G4. Atlético-GO e Sport, que fecharam a rodada na terceira e quarta posições, têm três pontos a mais (29), atrás de Coritiba (32) e Bragantino (34).

O CRB começou melhor e abriu o placar aos 14 minutos. Alisson Farias lançou o volante Ferrugem, que matou no peito nas costas da defesa, avançou e deu um toque na saída de Ivan para colocar os visitantes em vantagem.

A Ponte tentou responder ainda na primeira etapa e, na melhor chance, Marquinhos bateu firme e exigiu bela defesa de Vinícius Silvestre. O mesmo Marquinhos quase marcou na sequência quando cruzou, a bola desviou na defesa e surpreendeu o goleiro do CRB, mas acabou indo para fora.

O time da casa seguiu buscando o empate na segunda etapa, mas parava em boa atuação de Vinícius Silvestre, que fez mais duas boas defesas em chute forte de Diego Renan, aos 15 minutos, e em finalização de Rafael Longuine, aos 21.

A pressão continuou até o apito final, mas a Ponte não conseguiu superar a defesa adversária. Bem postado, o CRB se segurou e garantiu importante resultado fora de casa, ultrapassando o adversário direto na briga por um espaço no G4.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 18ª rodada da Série B. A Ponte Preta recebe o Sport em mais uma partida no estádio Moisés Lucarelli. Já o CRB vai ao estádio Orlando Scarpelli para enfrentar o Figueirense, que perdeu para o Cuiabá por W.O. na terça.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 0 x 1 CRB

PONTE PRETA - Ivan; Arnaldo (Everton), Airton, Reginaldo e Diego Renan; Washington (Rafael Longuine), Camilo (Tiago Real), Gerson Magrão, Matheus Vargas e Marquinhos; Roger. Técnico: Jorginho.

CRB - Vinícius Silvestre; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Victor Ramos e Igor; Claudinei, Lucas Abreu, Ferrugem (Lucas Siqueira) e Alisson Farias (Júnior); Felipe Ferreira (Willie) e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL - Ferrugem, aos 14 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos (Ponte Preta); Lucas Abreu (CRB).

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (SC).

RENDA - R$ 37.175,00.

PÚBLICO - 2.864 pagantes (3.151 no total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).