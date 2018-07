Ponte Preta perde goleiro Marcelo Lomba para jogo contra o Linense

A lesão já havia deixado ele de fora das três primeiras rodadas. Na última quinta-feira, Lomba voltou na vitória sobre o Marília, por 2 a 0, e praticamente não teve trabalho. Após voltar a sentir dores, Lomba dará lugar a Matheus, que já vinha jogando como titular em dois jogos (Palmeiras e Botafogo).

O técnico Guto Ferreira também terá outras baixas. O atacante Rildo, com dores musculares, continua fora do time. O mesmo acontecerá com o meia Adrianinho e os atacantes recém-contratados Fágner e Wellington, que ainda não têm condições físicas de jogo.

Outra dúvida do treinador é o atacante Wanderson, que está impedido de jogar por uma liminar de seu ex-empresário. A liminar por conta de um imbróglio contratual envolvendo o empresário e o ASA, clube dono dos seus direitos federativos.