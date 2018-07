Ponte Preta perde Josimar e Juninho para jogo contra o Atlético-PR O técnico Guto Ferreira terá dois importantes desfalques no meio-campo para o jogo contra o Atlético-PR. Os volantes Josimar e Juninho não poderão entrar em campo no confronto deste domingo, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.