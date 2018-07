Ponte Preta perde lateral João Paulo com fratura

Após avaliação mais detalhada do departamento médico da Ponte Preta, foi constatada uma fratura no tornozelo esquerdo do lateral-esquerdo João Paulo. Apesar de ser uma lesão grave, ele não precisará passar por procedimento cirúrgico, mas não deve atuar mais nesta temporada.

João Paulo se lesionou após uma dividida com um jogador do Boa e precisou ser substituído na última terça-feira. Com muitas dores e gritos, os médicos ficaram preocupado, porém somente nesta quinta-feira confirmou a lesão do lateral.

"Constatamos uma fratura sem desvios no tornozelo, o que possibilitará um tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia. O tempo estimado de recuperação é de seis a oito semanas e só então João Paulo deverá fazer a transição e voltar aos treinos", explica o médico Roberto Nishimura.

Com isso, Bryan, antigo titular da posição, volta a ganhar uma oportunidade com o técnico Guto Ferreira. Ele foi substituído durante a vitória sobre o ABC, por 2 a 0, no dia 16 de setembro. Desde então, João Paulo assumiu a vaga em outros cinco jogos.

A vitória sobre o Boa deixou a Ponte Preta em situação bastante confortável. Hoje, o time é o líder da Série B, com 53 pontos. São dois a mais que o vice Vasco e seis a mais que o Ceará, o primeiro fora do G-4. Esta foi a quinta vitória seguida do time campineiro como visitante e o sétimo jogo sem derrotas, com seis vitórias e um empate.