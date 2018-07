Ponte Preta perde Marcelo Lomba e Wanderson para a sequência do Paulistão

Wanderson marcou o gol da vitória por 1 a 0 da Ponte Preta sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. Ele veio emprestado pelo ASA, de Arapiraca, mas existe uma briga jurídica com um dos procuradores do jogador com o clube alagoano. Uma liminar determinou a volta de Wanderson para o ASA.

Embora a diretoria ainda não tenha divulgado um laudo detalhado, a lesão de Lomba aconteceu no mesmo local de uma fratura antiga do goleiro. No ano passado, ele sofreu com uma contusão parecida enquanto defendia o Bahia.

A previsão inicial é de que Marcelo Lomba fique entre dois a três meses afastado dos gramados. Como corre o risco de ficar fora até o final da primeira fase do Paulistão, a Ponte deve valer-se do regulamento para inscrever João Carlos, contratado do Boa, na vaga de Lomba. Os outros goleiros seriam Matheus e Reynaldo. Curiosamente, os três goleiros inscritos já atuaram pelo time em apenas cinco rodadas.

O regulamento determina um limite de três goleiros inscritos no Paulistão. Contudo, em caso de contusão, pode ocorrer a substituição exclusivamente na posição de goleiro.

Após perder um de seus principais jogadores, a Ponte tenta encontrar uma regularidade no Paulistão. Depois do empate com o Linense, por 2 a 2, a Ponte ocupa a segunda posição do Grupo B, com oito pontos. No domingo, o clube recebe o São Bernardo, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.