Ponte Preta perde para o Juventude e segue fora do G4 da Série B

A Ponte Preta mais uma vez entrou em campo dependendo apenas de si para entrar no G4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B, mas voltou a ter uma atuação ruim e perdeu para o Juventude por 1 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 17.ª rodada, nesta terça-feira.

Por conta de um rojão atirado pela torcida do lado de fora para dentro do Moisés Lucarelli no jogo contra o Oeste, pela oitava rodada, a Ponte Preta foi punida pelo STJD com a perda de dois mandos de campo e escolheu Araraquara como "nova casa". O jogo contra o Avaí, em 4 de agosto, também será realizado na Fonte Luminosa.

Essa foi a segunda derrota seguida da Ponte - havia perdido para o Boa, por 2 a 1, em Varginha -, estacionando nos 24 pontos e na sétima colocação. Já o Juventude chegou ao quarto jogo de invencibilidade e tem a mesma pontuação, mas é o décimo colocado devido aos critérios de desempate (5 vitórias contra 7).

O time gaúcho precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar. Marcelo cruzou, Elias se antecipou a Léo Santos e cabeceou no canto de Ivan. Depois disso, o Juventude recuou e passou a jogar no contra-ataque. Apesar de ter a posse da bola, a Ponte Preta era ineficiente e a grande chance de empate veio já nos acréscimos em cabeceio de João Vitor pela linha de fundo.

Na etapa final, a Ponte Preta se lançou para o ataque em busca do empate, mas encontrou um Juventude bem postado e que se defendia com os 11 jogadores. A única oportunidade de perigo criada pelo time campineiro foi em chute rasteiro de André Luis. Mas o goleiro Matheus Cavichioli foi buscar no cantinho.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela penúltima rodada do primeiro turno. A Ponte Preta enfrenta o Coritiba, às 19 horas, no Couto Pereira, enquanto o Juventude recebe o Fortaleza, às 16h30, no Alfredo Jaconi.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 JUVENTUDE

PONTE PRETA - Ivan; Ruan, Renan Fonseca, Léo Santos e Orinho (Neto Costa); Nathan (Felipe Saraiva), João Vitor e Paulinho; André Luis (André Castro), Danilo Barcelos e Júnior Santos. Técnico: João Brigatti.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Vidal, Micael, Fred e Maurício; Diones, Bertotto (Amaral), Jair (Tony) e Bruno Ribeiro; Elias (Guilherme Queiróz) e Denner. Técnico: Julinho Camargo.

GOL - Elias, aos quatro minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Corrêa (RJ).

CARTÕES AMARELOS - André Luis e Felipe Saraiva (Ponte Preta); Bertotto, Diones e Fred (Juventude).

RENDA - R$ 7.820,00.

PÚBLICO - 677 pagantes.

LOCAL - Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).