Ponte Preta perde para o lanterna Boa em Varginha e segue fora do G-4 da Série B

A Ponte Preta perdeu uma ótima chance de entrar pela primeira vez no G-4 (zona de acesso) da Série B do Campeonato Brasileiro e, pior do que isso, foi derrotada pelo lanterna Boa por 2 a 1, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), neste sábado à noite, no fechamento da 16.ª rodada da competição.

+ Juventude vence o CRB em Caxias do Sul e encerra jejum na Série B do Brasileiro

O time mineiro não vencia há oito jogos. O resultado positivo encerrou um jejum de mais de dois meses sem triunfos da equipe, que continua na última posição da tabela, com apenas dez pontos. Já a equipe de Campinas perdeu o embalo após três vitórias seguidas e estacionou nos 24 pontos, agora ocupando a sétima colocação.

O Boa dominou o primeiro tempo do confronto deste sábado. Depois de assustar os visitantes em pelo menos dois lances ofensivos, o time mineiro abriu o placar aos 20 minutos. Daniel Cruz roubou a bola de Léo Santos e passou para Douglas Baggio, que finalizou na saída do goleiro Ivan. Apenas quatro minutos depois, Hélder aproveitou cruzamento e ampliou para os donos da casa.

Depois de não conseguir jogar bem no primeiro tempo, a Ponte voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e diminuiu o placar aos 14 minutos. Júnior Santos escapou de dois marcadores e finalizou por baixo na saída do goleiro para marcar. O time campineiro insistiu em busca do empate, mas não furou a defesa mineira, que ainda teve um gol anulado.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 17.ª rodada. O Boa enfrenta o Brasil de Pelotas, às 19h15, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), e a Ponte Preta tem pela frente o Juventude, às 20h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O time alvinegro foi punido com a perda de dois mandos de campo e cumpre o primeiro deles neste duelo contra a equipe gaúcha.

FICHA TÉCNICA

BOA 2 X 1 PONTE PRETA

BOA - Igor Rayan; Helder (Felipe), Rafael Jensen, Luan e Jadson; Maycon (Djavan), Bruno Tubarão, Kaio Cristian, Aldo e Daniel Cruz (Gabriel); Douglas Baggio. Técnico: Ney da Matta.

PONTE PRETA - Ivan; Igor Vinícius, Renan Fonseca, Léo Santos e Ruan; Nathan, João Vitor (Felipe Saraiva) e Murilo Henrique (Paulinho); Júnior Santos, Danilo Barcelos e Neto Costa (Orinho). Técnico: João Brigatti.

GOLS - Douglas Baggio, aos 20, e Hélder, aos 24 minutos do primeiro tempo; Junior Santos, aos 14 do segundo.

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

CARTÕES AMARELOS - Helder, Jadson e Maycon (Boa); Igor Vinícius (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).