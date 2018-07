Ponte Preta perde zagueiro Rodrigo, mas conta com volta de Elton

A vitória suada sobre a Chapecoense por 3 a 2, no último domingo, já é página virada. A delegação pontepretana se reapresentou nesta segunda-feira e o técnico Gilson Kleina começou a pensar no time que vai enfrentar o Flamengo, às 21 horas desta quarta, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Gilson Kleina vai ser forçado a fazer pelo menos uma alteração. O zagueiro Rodrigo foi substituído no intervalo contra a Chapecoense por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda e está vetado pelo departamento médico. Luan Peres será o companheiro de Marllon.

Outro setor que pode sofrer mudança é o meio de campo. Elton está de volta depois de cumprir suspensão automática por conta de três cartões amarelos e briga por uma vaga com Naldo, Wendel, Léo Artur e Renato Cajá. No entanto, o treinador ainda não definiu se vai promover o retorno do volante.

Nesta terça-feira, Gilson Kleina comanda o último treinamento em Campinas (SP) antes da delegação embarcar para o Rio. A Ponte Preta tem 10 pontos e está na zona de classificação para a Copa Libertadores de 2018.