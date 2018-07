Ponte Preta pode antecipar recuperação de lateral João Paulo por necessidade

Desde que retornou de empréstimo à Chapecoense, Rodrigo Biro assumiu a lateral-esquerda da Ponte Preta e ganhou a confiança do técnico Guto Ferreira. Até se lesionar, João Paulo era dono da vaga. Caso ele não tenha condições, Guto Ferreira pode optar pela improvisação do volante Juninho na lateral.

Com a vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, no último domingo, a Ponte Preta chegou aos 11 pontos e assumiu a liderança do Grupo B. Um ponto a mais que o Corinthians, vice-líder, com dez.

No próximo sábado, a Ponte volta a campo para enfrentar o Red Bull, às 21 horas, novamente no Moisés Lucarelli. Este será o primeiro confronto entre os dois times campineiros na história. O Guarani, tradicional rival da Ponte, desde o ano passado disputa a Série A2 do Paulista e a Série C do Brasileiro.