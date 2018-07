Ponte Preta pode emprestar atacante Alemão ao Cruz Azul

A Ponte Preta tem algumas prioridades para 2015. A principal é manter a "espinha dorsal" do time que foi vice-campeão no Campeonato Brasileiro da Série B. Outra é definir o futuro de jogadores que não serão aproveitados pela comissão técnica. Caso do atacante Alemão, de saída para o Cruz Azul, do México.

Embora o time campineiro não confirme, Alemão já dá como certa a transferência. Tanto que no último final de semana já organizou uma festa de despedida e confessou aos amigos que está de mudança para o México. Sem clima no Moisés Lucarelli, Alemão foi emprestado à Chapecoense para o Brasileirão, mas foi dispensado por indisciplina. Logo em seguida foi vestir a camisa da Portuguesa, também por empréstimo, quando acabou sendo rebaixado com o time do Canindé para a Série C.

Alemão foi revelado na base do Santos e acabou negociado com a Udinese, da Itália. Na Europa ainda jogou por Vicenza e Varese. Retornou ao Brasil em 2012 para jogar pela Catanduvense, e depois vestiu a camisa do Guaratinguetá antes de desembarcar na Ponte Preta, em 2013.

Enquanto tenta se livrar de Alemão, a Ponte Preta tenta a chegada de outros nomes para o ataque. Fábio Santos, ex-Oeste; e Lucas Gomes, do Icasa, são dois nomes que agradam a cúpula de dirigentes. Nesta segunda-feira, mais um nome ganhou forças nos bastidores do clube. O volante Paulinho, que defendeu o Náutico na Série B, está em conversações avançadas com o time de Campinas.

Atualmente, apenas nove jogadores estão garantidos para a temporada 2015. Além do lateral-esquerdo João Paulo, que renovou o vínculo, têm contrato com a Ponte Reynaldo e Ivan (goleiros); Jeferson (lateral-direito); Raphael Silva (zagueiro); volante Citta Júnior (volante); Adrianinho (meia); e Cafu e Rossi (atacantes).

A Ponte estreia no Paulistão diante da Portuguesa, em Campinas. A tabela detalhada, com datas e horários, ainda não foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol.