Ponte Preta pode ganhar R$ 8 milhões por atleta da seleção sub-20

A Ponte Preta pode ganhar um dinheiro inesperado em breve. O volante Alef, revelado no clube e que no ano passado esteve emprestado no Olympique de Marselha, da França, pode ser negociado com um clube português por 5 milhões de euros. Sobraria para o clube campineiro, que detém 35% do valor do atestado liberatório, algo em torno de R$ 8 milhões.

A direção não confirmou esta possibilidade, mesmo porque considera o assunto ainda muito abstrato. Só vai se posicionar sobre o caso quando efetivamente receber uma proposta oficial para o negócio. Alef tem apenas 20 anos e disputa o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. Outros 35% seriam do empresário e 30% do próprio jogador, que foi muito assediado pela imprensa portuguesa na Nova Zelândia, onde está sendo disputado o Mundial.

Independente disso, o clube já manifestou interesse em buscar mais duas ou três peças para completar o elenco. Uma delas já está definida: é o volante Elton. Ele esteve ano passado na Ponte Preta emprestado pelo Internacional, mas pouco jogou devido a uma contusão no joelho, seguida de cirurgia. Naquela época, ele tinha vínculo com o clube de Porto Alegre. Ganhava R$ 80 mil, metade do valor pago pela Ponte, que teria proposto este valor até dezembro. Houve o acordo.

Após o empate sem gols com o Goiás, no último domingo, os jogadores ganharam folga até esta quarta-feira. Isso porque a Ponte Preta agora terá alguns dias para trabalhar visando o duelo contra o Fluminense, marcado apenas para a outra quarta-feira, dia 24, no Rio. O time campineiro é o quinto colocado, com 13 pontos. São quatro empates e três vitórias em sete jogos disputados.

Aproveitando a folga na tabela, no próximo sábado o time fará um amistoso contra o Fort Lauderdale Strikers, time dos Estados Unidos que tem como um dos seus proprietários o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.