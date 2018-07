Ponte Preta pode ser punida por confusão em Joinville

O incidente envolvendo a torcida da Ponte Preta na Arena Joinville, no último sábado, pode levar o clube a sofrer punições junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Após o locutor do estádio comemorar o terceiro gol dos mandantes a expressão "a Ponte caiu", ponte-pretanos se exaltaram e arremessaram objetos para dentro do campo, obrigando o árbitro a paralisar a partida.

O diretor jurídico da Ponte Preta, Giuliano Guerreiro, admitiu que as imagens do ocorrido podem até levar o clube a ser punido com perdas de mando de campo. O clube já trabalha a sua defesa. Um dos trunfos é o locutor da Arena Joinville que chegou a provocar os ponte-pretanos quando o Joinville já vencia o jogo, que terminou 3 a 1.

Tranquilizando o torcedor, o dirigente explicou que mesmo se punida, a Ponte Preta não deverá cumprir a punição neste ano, já que os dois próximos jogos como mandante serão nesta terça-feira, contra o América-RN e no sábado, diante do América-MG. A derrota no sábado passado, tirou a liderança da Ponte Preta e deu a mesma ao Joinville, com 69 pontos, dois a mais que a Macaca.