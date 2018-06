Ponte Preta pode ter duas mudanças no time para encarar o Santos

Apesar da derrota da Ponte Preta para o Linense, por 1 a 0, domingo em Campinas, o técnico Eduardo Baptista já adiantou que não vai mudar em nada o planejamento feito pela comissão técnica junto com a diretoria de futebol. Mas admitiu que pode promover uma ou duas alterações na equipe contra o Santos, na próxima quinta-feira, às 19h30, de novo no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista.

+ Ponte Preta é surpreendida pelo Linense em Campinas e perde por 1 a 0

Na avaliação do técnico, já era esperada certa oscilação de um time que é composto por 40% de garotos formados na base do clube. "Eles vão alternar bons e maus momentos. Além disso, ainda falta entrosamento e um aprimoramento tático e físico", declarou o treinador.

Depois da vitória na estreia diante do Corinthians, por 1 a 0, no Pacaembu, a Ponte Preta esperava pontuar em casa. Mesmo com a derrota, o time campineiro continua na liderança isolada do Grupo B, com três pontos, na frente de São Paulo e Santo André, com um, e São Caetano com nada.

Os treinos de terça e quarta-feira podem definir mudanças. Duas são esperadas. No meio campo, o volante Marciel, enfim, deve iniciar a partida, ocupando a vaga do jovem Marquinhos. Emprestado pelo Corinthians, Marciel já atuou parte do último jogo. No ataque, Fellipe Cardoso, após cumprir suspensão automática por expulsão, volta na vaga de Yuri.

Punida pelo Ministério Público, a Ponte Preta não terá a presença de torcida visitante. O espaço dos visitantes, na parte de fundos do estádio, vai ficar fechado e vazio.