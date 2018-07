Ponte Preta pode ter força máxima contra o Vilhena na Copa do Brasil Com sua vaga praticamente assegurada nas quartas de final do Campeonato Paulista, a Ponte Preta pode ter um time praticamente titular contra o Vilhena-RO, quinta-feira à noite, em Campinas, no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Mas o técnico Guto Ferreira prefere manter o mistério e não revelou a escalação.