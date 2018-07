Ponte Preta pode ter mudanças nas laterais para enfrentar o Figueirense A Ponte Preta treinou com mudança nas duas laterais nesta segunda-feira, no último treinamento aberto à imprensa antes do confronto diante do Figueirense, nesta quarta, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.