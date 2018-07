Ponte Preta prega respeito aos 'reservas' do São Paulo O São Paulo está focado na Copa Sul-Americana e por isso o técnico Ney Franco sinalizou com a possibilidade de atuar com um time reserva no domingo, contra a Ponte Preta, às 17 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o elenco alvinegro prega respeito aos jogadores que entrarão e garantem foco total no jogo que pode sacramentar de vez a sua permanência na elite.