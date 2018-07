Ponte Preta prepara placa para homenagear gol de Renato Cajá

O amistoso entre Ponte Preta e Fort Lauderdale Strikers terá uma atração à parte para o torcedor campineiro, neste sábado. É que antes do duelo contra o time norte-americano, que tem Ronaldo Fenômeno como sócios, o meia Renato Cajá receberá uma placa pelo gol anotado do meio-campo na vitória sobre a Chapecoense, por 3 a 1, na quarta rodada do Brasileirão.

Um dos principais destaques neste início de competição nacional, o jogador confirmou que este foi o gol mais bonito na carreira. "Neste Brasileiro e em minha carreira já fiz outros gols importantes, todos lindos, mas contra o Chapecoense foi o mais bonito", destacou.

Após entrar em campo no empate sem gols contra o Goiás, Renato Cajá fez sua sétima partida e extrapolou o limite de seis jogos no Brasileirão. Com isso, não poderá defender outro clube na divisão. "Podem esperar de mim cada vez mais empenho. O torcedor verá um Renato focado nos jogos, buscando sempre chegar mais perto possível da perfeição", prometeu o jogador que chegou a ser sondado por Cruzeiro, São Paulo, Flamengo e Corinthians.

Mas ele pode deixar o clube no final de julho, na janela de transferência internacional. Existe uma multa rescisória no valor de US$ 2 milhões - cerca de R$ 6,2 milhões -, acima do valor para o mercado nacional, que era de R$ 3 milhões.

A Ponte Preta folgará no final de semana, já que o jogo contra o Fluminense, pela oitava rodada, acontecerá somente na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro. O amistoso contra o Strikers servirá para manter os jogadores em ritmo de jogo.