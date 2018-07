Ponte Preta prepara reformulação no elenco antes da estreia no Brasileirão

A quinta-feira promete ser de novidades na Ponte Preta. De volta da Argentina com a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana ao empatar com o Gimnasia y Esgrima por 1 a 1, na cidade de La Plata, o time campineiro prepara uma reformulação no elenco antes mesmo da estreia no Campeonato Brasileiro.

Após se recusar a viajar para a Argentina, mesmo tendo sido relacionado pelo técnico Gilson Kleina, o zagueiro Fábio Ferreira não vai mais vestir a camisa do clube, com quem tem vínculo até dezembro. O jogador tem em mãos uma proposta do Criciúma para a disputa da Série B do Brasileiro e deve ter o seu contrato rescindido.

Para o seu lugar, a diretoria alvinegra já tem tudo acertado com Luan Peres, ex-Portuguesa e que disputou o último Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil. Quem já chegou foi o experiente Rodrigo, que rescindiu o seu contrato com o Vasco no início desta semana e volta após entrar em acordo sobre uma dívida que o clube campineiro tinha desde 2004.

Ainda nesta semana, a diretoria espera definir a situação de Clayson. As conversas com o Corinthians estão bem adiantadas e, além de uma compensação financeira, o time campineiro receberia o atacante Claudinho, de 20 anos, por empréstimo até o fim do ano.

A estreia da Ponte Preta no Brasileirão acontece neste domingo, às 16 horas, contra o Sport, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).