Ponte Preta promete adotar esquema ofensivo no Recife

Com quatro desfalques, uma vez que não poderá contar com o zagueiro Ferron, o volante Wendel Santos, o meia Nikão e o atacante Roger - todos suspensos -, o técnico armou o time no treino coletivo com três atacantes, aproveitando a volta de Rildo depois de cumprir suspensão automática. Além disso, Tiago Alves ganha uma vaga na defesa, Marcinho joga no meio e Giancarlo substitui Roger no ataque.

Com 37 pontos, a Ponte Preta está dez pontos na frente do Sport, que ocupa a zona de rebaixamento do campeonato. Por isso, uma vitória nesta quinta-feira aproxima o time de Campinas da permanência na elite. "Este é nosso pensamento para o jogo. Trazer pontos para ficarmos tranquilos na frente deles. Sabemos que eles vêm de uma boa atuação, apesar da derrota (para o Atlético-MG), mas acreditamos no potencial da nossa equipe e que podemos trazer um bom resultado do Recife", afirmou o atacante Giancarlo.