Ponte Preta quase esgota novo uniforme em um dia de vendas

O primeiro dia das vendas online do novo uniforme da Ponte Preta foi acima da expectativa. Mesmo com o preço de quase R$ 200, cerca de 1.500 camisas foram vendidas. O clube disponibilizou 1900 unidades para a pré-venda, número simbólico em referência ao ano de fundação do time campineiro.

A expectativa do torcedor pela compra da nova camisa vinha desde o ano passado, quando o clube cancelou a parceria com a antiga fornecedora de material esportivo. Com a gigante Adidas como nova patrocinadora, o valor do uniforme aumentou, mas a tendência é que as vendas cresçam.

O grande volume da procura logo no início da comercialização nesta manhã, às 8 horas, gerou grande instabilidade no site - para se ter uma ideia, 100 camisas foram vendidas em dez minutos. No início da noite desta quinta, restavam cerca de 400 camisas para serem adquiridas, mas apenas em tamanhos pouco procurados. Cada comprador pode adquirir até cinco unidades pelo mesmo CPF.