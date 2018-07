Ponte Preta quer aproveitar 'embalo' para vencer o Coritiba em Campinas Depois de acumular uma série invicta de seis jogos, com cinco vitórias e um empate, a Ponte Preta vai enfrentar o Coritiba, neste domingo, às 11 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por esta boa fase e pela vitória sobre o Palmeiras, o time campineiro espera emplacar mais uma vitória, atingir os 47 pontos e se garantir, de forma matemática, na elite na próxima temporada. No momento, tem 44 pontos, contra 33 do time paranaense, que está na zona de rebaixamento.