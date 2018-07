Ponte Preta quer confirmar bom momento no jogo contra time misto do Cruzeiro A Ponte Preta espera confirmar o seu bom momento no início do Campeonato Brasileiro. E, para isso, o time de Campinas tenta se aproveitar do foco do Cruzeiro no duelo contra o River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Os dois clubes se enfrentam neste domingo, às 18h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada.