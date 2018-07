Ponte Preta quer Fernando Bob e Juninho contra o Palmeiras

Apesar da derrota na estreia, para a Portuguesa, por 3 a 2, no último domingo, em casa, há um clima de confiança no planejamento da Ponte Preta. Para a partida contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira, o time de Campinas vive a expectativa de poder contar com os volantes Fernando Bob e Juninho.

O técnico não vai poder escalar o volante Josimar, por força de contrato. Ele está emprestado pelo Palmeiras e uma cláusula obrigaria a Ponte Preta a pagar uma multa por sua utilização. Por outro lado, as chances de Fernando Bob e Juninho estarem regulamentados aumentaram e são dadas como certas.

"Não dá ainda para falar de mudança para o próximo jogo, mas a gente espera contar pelo menos com o Bob. Vamos ver até a hora do jogo como vai ser dar tudo isso", ponderou o técnico Guto Ferreira.

Ferreira preferiu falar sobre os pontos positivos no jogo inicial. Ciente de que o time passa por uma reformulação, ele destacou a velocidade na transação da defesa ao ataque e pediu paciência ao torcedor neste início de temporada.