Ponte Preta quer manter ritmo contra o Flamengo e devolver derrota no 1º turno

A Ponte Preta espera manter contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o bom ritmo de jogo que demonstrou neste início de returno, com duas vitórias e um empate. Mesmo respeitando o adversário, há uma motivação de vingança para descontar a derrota no primeiro turno, por 2 a 1, em Campinas (SP).

O técnico Eduardo Baptista não liga para este tipo de coisa, mas acha que seu time pode "impor seu ritmo e dificultar as ações do Flamengo, que hoje é um dos melhores times do Brasil". Ele acha que a folga na tabela (de 11 dias) foi útil para recuperar alguns jogadores e também para corrigir alguns detalhes. "Temos que manter o foco para marcar muito e também jogar com a bola nos pés. O Flamengo é um time qualificado, que toca a bola sempre. Vai ser um jogo difícil e com certeza um grande jogo", analisou.

Após o treino leve na manhã desta terça-feira, no próprio gramado do estádio Moisés Lucarelli, a delegação embarcou para Vitória, capital do Espírito Santo. Com a dúvida no meio de campo entre o volante Abuda e o meia Thiago Galhardo.

Abuda atuou bem no último jogo - vitória sobre o Corinthians por 2 a 0. Na ocasião, ele substituiu ao titular João Vitor, que cumpriu suspensão automática por cartões amarelos e volta agora. Thiago Galhardo também esteve naquele jogo, mas sentiu uma lesão muscular e treinou muito pouco neste período de folga. Por isso, ele deve atuar somente no segundo tempo. A provável formação seria com três volantes: João Vitor, Wendel e Abuda.

Nas demais posições, nenhuma mudança. A defesa com quatro zagueiros e o ataque com Roger no comando, Rhayner mais recuado e Clayson puxando a velocidade pelo lado esquerdo. O garoto de 21 anos vai completar a sua 50.ª partida pelo clube e espera se dar bem. "Só tenho a agradecer o clube que tem feito um trabalho especial comigo na parte física. Espero retribuir com minha disposição dentro de campo", comentou.

Voltando de período de recuperação de lesões, os atacantes William Pottker e Felipe Azevedo foram relacionados para o banco de reservas. O primeiro tem sete e o segundo, cinco gols. O experiente Wellington Paulista também é opção ofensiva. A comissão técnica optou por dar descanso para os volantes Maycon e Matheus Jesus, que voltaram na última segunda-feira da Inglaterra, onde defenderam a seleção brasileira sub-20 em dois amistosos contra os ingleses.

O meia Felipe Menezes, que não vinha sendo aproveitado, deve ser emprestado para o Ceará, que disputa a Série B do Brasileiro. Já o lateral-direito Nino Paraíba renovou contrato até o final de 2017, depois de um início ruim no clube durante o Campeonato Paulista. Ele tem sido o titular nos últimos jogos, quando passou a ser mais um lateral do que ala.