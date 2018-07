Ponte Preta quer mostrar 'algo mais' para derrotar Vasco O técnico Gilson Kleina já sabe o que a Ponte Preta precisa fazer para surpreender o Vasco, neste sábado, ÀS 18H30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele quer ver seu time com uma postura "ainda melhor" do que a apresentada na vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, na semana passada, no Engenhão, também na capital carioca.