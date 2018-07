Ponte Preta quer reação para se distanciar da degola

Atuando em casa, a Ponte Preta não sabe o que é perder há quatro jogos - empatou com Bahia e Fluminense e ganhou de Santos e Criciúma. Na zona intermediária da tabela de classificação, com 15 pontos, o time campineiro vê no Goiás um concorrente direto contra o rebaixamento. Apenas três pontos separam os dois.

"Estou perto do time que considero ideal". Foi assim que o técnico Paulo César Carpegiani explicou a formação ofensiva a ser utilizada. O treinador vai contar com a volta do meia Ramírez, que estava defendendo a seleção peruana, assim como o lateral-direito Luís Advíncula. Esse último, porém, fica apenas como opção no banco de reservas. O titular é Artur.

Ramírez vai fazer a função de segundo volante. Assim, Uendel volta para a lateral esquerda, a sua posição de origem, e Diego Sacoman será o companheiro de Ferron na zaga. Expulso diante do Vitória, o zagueiro César cumpre suspensão automática.

Questionado se o time não ficaria muito aberto com essa formação, Carpegiani deixou claro que não tem como tirar os homens de frente. "Precisamos ter equilíbrio na parte defensiva. Vou tirar o Rildo? O William? O Chiquinho? Se você tem três jogadores agudos, é natural que o time fique assim. Posso tirá-los e reforçar a marcação, mas quero escalar o que temos de melhor e estou perto do que considero o time ideal. Pode estar faltando apenas uma ou duas peças", explicou.