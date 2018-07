Ponte Preta quer superar a irregularidade para superar o Vasco em Campinas

A Ponte Preta quer superar a sua irregularidade no Campeonato Brasileiro para terminar o primeiro turno longe da zona de rebaixamento. Para tanto planeja uma grande atuação diante do Vasco, neste domingo, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 19.ª rodada.

"Que tipo de Ponte Preta nós vamos ver em campo? Esta é a pergunta que todo mundo está fazendo por causa de nossa inconstância", disse o técnico Gilson Kleina. Ele se refere ao péssimo primeiro tempo disputado diante do Vitória, quando o time sofreu três gols e depois à reação na etapa final, quando marcou um gol e mostrou um futebol mais competitivo. Mas perdeu por 3 a 1 em Salvador.

O técnico quer o time ligado e esbanja isso em adjetivos como "concentrado, focado e competitivo. Um time aguerrido que briga por todas as bolas e que corre por todos os lados do campo". Dado o recado, agora cabe aos jogadores executarem a sua parte. Inclusive Gilson Kleina admite mudar o esquema tático. "A tendência em casa é a gente ter dois meias e dois atacantes", o que significa as entradas dos meias Léo Artur e Renato Cajá para os lugares, respectivamente, de Jadson e Maranhão.

Mas Gilson Kleina evitou confirmar a mudança após o treino recreativo aberto ao público e realizado no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Ele quer aproveitar também o apoio da torcida para buscar a reabilitação. Em sete jogos em casa, o time campineiro venceu cinco vezes e perdeu duas.

Com 21 pontos, a Ponte Preta vai fazer ainda dois jogos em casa neste primeiro turno. Na próxima quarta-feira vai receber o Fluminense, em jogo adiado pela 17.ª rodada devido à morte trágica do filho do técnico Abel Braga.