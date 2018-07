Ponte Preta reabilita mais um e é goleada pelo Cruzeiro por 4 a 0

Assim como aconteceu com Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro, a Ponte Preta recuperou mais um time que estava com uma sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Cruzeiro aproveitou três falhas individuais do time paulista para aplicar 4 a 0, em pleno estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 10.ª rodada.

Esta foi a segunda derrota seguida da Ponte Preta - no último domingo também perdeu por 3 a 0 para o Atlético Mineiro -, que estacionou nos 13 pontos e corre o risco de se aproximar da zona de rebaixamento no complemento da rodada. Já o Cruzeiro voltou a vencer depois de duas derrotas e chegou aos 11 pontos, deixando a degola.

O Cruzeiro aproveitou duas falhas individuais da Ponte Preta para abrir uma boa vantagem no primeiro tempo. Aos oito minutos, Roger furou na hora de tirar e a bola sobrou para Henrique dentro da área. O volante dominou e estufou as redes. No segundo gol mineiro, aos 20, Mayke desarmou Clayson e cruzou rasteiro para Arrascaeta, que tocou na saída de João Carlos. Os campineiros ainda tentaram diminuir com Felipe Azevedo e Nino Paraíba, mas desceram para os vestiários debaixo de vaias.

Logo aos nove minutos do segundo tempo, em mais uma falha pontepretana, o Cruzeiro marcou o terceiro. Ravanelli foi desarmado, Riascos chutou e a bola bateu no braço de Fábio Ferreira. Arrascaeta cobrou pênalti com categoria e jogou um balde de água fria nos donos da casa. A Ponte Preta se lançou toda ao ataque e deu espaço para o contra-ataque. Aos 32, o árbitro assinalou pênalti polêmico de Reinaldo em cima de Willian, convertido por Alisson.

A Ponte Preta volta a campo neste domingo contra o Vitória, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador. No sábado, o Cruzeiro recebe o líder Palmeiras, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Os jogos são válidos pela 11.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 x 4 CRUZEIRO

PONTE PRETA - João Carlos; Nino Paraíba, Fábio Ferreira, Kadu e Reinaldo; João Vitor, Renê Júnior (Ravanelli) e Cristian (William Pottker); Felipe Azevedo, Roger e Clayson. Técnico: Eduardo Baptista.

CRUZEIRO - Fábio; Mayke, Bruno Viana, Bruno Rodrigo (Fabrício Bruno) e Bryan; Lucas Romero, Henrique, Bruno Ramires e Arrascaeta (Bruno Nazário); Alisson e Riascos (Willian). Técnico: Paulo Bento.

GOLS - Henrique, aos 8, e Arrascaeta, aos 20 minutos do primeiro tempo; Arrascaeta (pênalti), aos 9, e Alisson (pênalti), aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kadu, Wellington Paulista e Reinaldo (Ponte Preta); Arrascaeta, Willian, Mayke e Lucas Romero (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

RENDA - R$ 67.070,00.

PÚBLICO - 4.183 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).