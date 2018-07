Ponte Preta recebe o Sport para ganhar uma posição na tabela do Brasileirão

Se o time campineiro vencer, pode ultrapassar o Atlético Paranaense, também com 51 pontos, em nono lugar, que vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. Por outro lado, a Ponte Preta pode ser ultrapassada pelo Palmeiras, com 50 pontos, ou pelo Flamengo, com 49. Os dois se enfrentam no estádio do Maracanã, no Rio.

"Por si só, este é um motivo para nós brigarmos pela vitória", afirmou o técnico Felipe Moreira, lembrando ainda que cada posição vale R$ 100 mil reais de premiação. Terminar em 10.º lugar, por exemplo, vai representar um total de R$ 1 milhão, que pode pagar uma folha de pagamento do clube.

Felipe Moreira confirmou um time reserva para este jogo final. Apenas o lateral-esquerdo Gilson e o meia Cristian vinham atuando como titulares. Além disso, a diretoria já liberou vários jogadores que não vão ficar no clube como o volante Fernando Bob, o atacante Biro Biro e o lateral-direito Rodinei. Além do goleiro Marcelo Lomba, ainda com futuro indefinido, embora tenha vínculo com o Bahia.

Entre os novos titulares, alguns são formados na base do clube, como o volante Marcos Serrato e o meia-atacante Leandrinho, de apenas 17 anos, já cobiçado por empresários e clubes do exterior. "Todos os jogadores que vão entrar estão preparados porque vinham integrados ao grupo e sendo opções. Vários foram titulares por muitos jogos, como o volante Josimar e os atacantes Alexandro e Clayson", justificou Felipe Moreira.