Ponte Preta renova com lateral Jeferson e volante Matheus Jesus De olho no assédio de outros clubes, a Ponte Preta renovou contrato com dois jogadores da base que vêm sendo aproveitados no time principal. Titulares no time de Eduardo Baptista, o lateral-direito Jeferson e o volante Matheus Jesus estenderam seus vínculos com o clube. Eles estarão em campo contra o Palmeiras no sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.