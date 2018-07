Ponte Preta renova com meia Adrianinho por mais dois anos

CAMPINAS - A diretoria da Ponte Preta acertou a renovação de contrato com o meia Adrianinho. O xodó da torcida fica no Estádio Moisés Lucarelli por mais dois anos. Aos 33 anos, ele comemorou o acerto e já projetou o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Adoro a Ponte Preta e todo mundo sabe disso. Tinha outras equipes interessadas, mas desde o início disse que queria ficar aqui e só receberia outras propostas se não chegássemos a um consenso aqui. Estou muito feliz que a diretoria trabalhou pela minha permanência e espero dar muita alegria pra torcida no ano que vem, inclusive levando o time de volta a série A", revelou em entrevista coletiva.

Adrianinho e o restante do elenco se apresentarão ao técnico Sidney Moraes na próxima quinta-feira, às 16 horas, no Moisés Lucarelli. Também estarão no treino jogadores que estavam emprestados e devem ajudar a Ponte em 2014, como o atacante Rossi.