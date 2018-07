Ponte Preta renova contrato com técnico Guto Ferreira

Guto Ferreira assumiu a Ponte Preta no dia 24 de setembro em meio à conturbada saída de Gilson Kleina para o Palmeiras. Desde então, foram nove jogos à frente do time, com cinco derrotas e quatro vitórias. "O Guto (Ferreira) faz um bom trabalho e a nossa diretoria entendeu que, juntos, podemos crescer ainda mais no que vem", disse o executivo de futebol Ocimar Bolicenho.

Com o treinador para 2013 definido, a diretoria da Ponte Preta se esforça, agora, para segurar suas principais peças. Jogadores como o lateral-direito Cicinho, o volante Renê Júnior, o meia Nikão e o atacante Luan são as prioridades do clube.

Por outro lado, Guto Ferreira foca na preparação do time para o duelo contra o Bahia, no próximo domingo, no estádio de Pituaçu, em Salvador. A Ponte Preta é a 11.ª colocada no Brasileirão, com 46 pontos, e com um empate acaba com todas chances matemáticas de queda, sem depender de resultados.