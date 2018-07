Ponte Preta reserva apenas 10% de ingressos para Corinthians no Paulistão

CAMIPNAS - A Ponte Preta quer aproveitar a boa campanha na primeira fase do Paulistão e o direito de jogar as quartas de final no Moisés Lucarelli para usufruir da vantagem do mando de campo contra o Corinthians. Nesta terça-feira, o time de Campinas decidiu que vai disponibilizar apenas pouco mais de 10% dos ingressos para os rivais na partida de domingo, às 16h.

Serão colocadas à venda 18,5 mil ingressos, sendo 16,5 mil deles destinados à torcida da Ponte Preta e 2 mil aos rivais. "É uma decisão de um jogo só, estamos animados com a campanha espetacular do time e a presença do torcedor é fundamental. Esperamos ingressos esgotados, transformando o Moisés Lucarelli em um verdadeiro caldeirão e dando toda a força que o time precisa", ressalta o diretor social do clube, Giovanni Dimarzio.

A venda de ingressos começa apenas às 11h de quinta-feira, no Moisés Lucarelli, pelo site Ingresso Fácil, em alguns pontos de venda espalhados por Campinas. Naquela cidade, a torcida corintiana pode comprar entradas na bilheteria da rua de trás do estádio. Há também a opção pela internet.