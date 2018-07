Ponte Preta revela interesse em volante paraguaio Jorge Mendoza

A Ponte Preta segue em busca de reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. Além do atacante boliviano Luis Alí, o time de Campinas pode acertar com outro jogador sul-americano. O volante paraguaio Jorge Mendoza foi oferecido e agradou os dirigentes. O Cerro Porteño-PAR também tem interesse na sua contratação.

Com os direitos econômicos ligados ao Guaraní-PAR até dezembro, Jorge Mendoza foi emprestado no início do ano ao Olimpia-PAR. Mas não agradou e deixou o clube recentemente com um gol em 13 jogos.

Apesar de ter nascido na Argentina, o volante passou praticamente toda a sua carreira no futebol paraguaio, tanto que se naturalizou e disputou seis jogos pela seleção entre os anos de 2011 e 2012.

Nesta terça-feira, a Ponte Preta apresentou oficialmente o volante Jean Patrick, contratado no mês passado junto ao Albirex Niigata-JAP. Ele vinha treinando com o elenco há duas semanas e teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No ano passado ele defendeu o Luverdense. Trata-se de um volante que marca em média seis gols por temporada.

Sem vencer há dois jogos, a Ponte Preta está na 11ª colocação, com 15 pontos, e volta a campo no sábado, contra o líder Corinthians, às 19 horas, no Itaquerão, pela 12ª rodada do Brasileirão.