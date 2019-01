Ponte Preta se aproxima de acerto com Arnaldo e Matheus Oliveira

A semana promete novidades para a torcida da Ponte Preta. Nos próximos dias, a diretoria espera oficializar as contratações do lateral-direito Arnaldo e do meia Matheus Oliveira, que chegariam por empréstimo de Botafogo e Santos, respectivamente.

Arnaldo, de 26 anos, trabalhou com o executivo de futebol Marcelo Barbarotti no Novorizontino em 2016. No ano passado, defendeu o Ceará por empréstimo no Campeonato Brasileiro. Fora dos planos do Botafogo, o lateral-direito aguardava uma proposta do exterior, que não se concretizou.

Depois de se destacar no Guarani na Série B do ano passado, Matheus Oliveira está de malas prontas para subir a avenida. O meia de 21 anos foi liberado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli e aguarda os últimos detalhes para ser emprestado pelo Santos, que tem uma dívida de R$ 400 mil com a Ponte Preta por conta da transferência do atacante Felippe Cardoso no ano passado.

Antes da estreia no Campeonato Paulista - no próximo dia 19 contra o Oeste, em Campinas (SP) -, a Ponte Preta espera anunciar mais um atacante que joga pelas pontas.