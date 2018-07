Ponte Preta se reapresenta e confirma cirurgia em Felipe Azevedo

Atingido por um chute no rosto na partida diante do Joinville, há duas rodadas, o atacante irá passar por cirurgia no lado direito da face na manhã dessa quinta-feira no Hospital Celso Pierro da PUC Campinas. Assim, ficará em repouso e não atuará mais no Brasileirão deste ano. Ele só deve voltar aos treinos com bola no início de janeiro.

DESCANSO RELATIVO - O técnico Felipe Moreira garante que o descanso foi válido apenas para os jogadores, já que usou o período sem treinos para analisar jogos e adversários na reta final do Brasileiro. Principalmente diante da possibilidade de classificação do time à Libertadores de 2016.

"Aproveitamos bem esses dias de folga para descansar, mas é difícil desligar totalmente. Você fica vendo jogos e pensando nos adversários, ainda mais com a fase que o time vive atualmente. Agora já temos que iniciar os trabalhos da semana pensando no Figueirense", disse Felipe em entrevista coletiva.

Do mesmo jeito que ganhou um tempo maior de descanso, o elenco terá mais dias para se preparar visando o confronto contra o Figueirense, na quarta-feira da próxima semana. Até lá o treinador esperar corrigir falhas e transmitir aos atletas as características do adversário. O objetivo é buscar a reabilitação da derrota para o Internacional, por 1 a 0, no Beira Rio.