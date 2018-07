Ponte Preta se reapresenta, mas ainda aguarda novos reforços

No primeiro dia de trabalho dos jogadores da Ponte Preta em preparação para o Campeonato Paulista, os reforços Diego Ivo, Pablo, Renato Chaves, Biro Biro, Fábio Santos e Vitor Xavier, Tchê Tchê, Dedé e Paulinho, além do goleiro Matheus, único apresentado oficialmente nesta segunda-feira, já se juntaram aos remanescentes do vice do Campeonato Brasileiro da Série B de 2014.

Alguns conhecidos do clube de Campinas, que estão retornando de empréstimo, também marcaram presença no primeiro treino do ano, como é o caso de Rodrigo Biro, que estava emprestado à Chapecoense. Os jogadores realizaram exames médicos e fizeram trabalhos na academia, visando a recuperação física. Durante todo o dia, o técnico Guto Ferreira apenas os acompanhou.

O meia Thomás e o atacante Alexandro foram os últimos a chegarem no estádio Moisés Lucarelli, somente na parte da tarde. Para o restante da semana, a expectativa do clube é que Fernando Bob também se integre ao elenco. O volante tem tudo acertado para seguir no time e é esperado pela comissão técnica.

Outros que tem a mesma situação de Fernando Bob são o zagueiro Tiago Alves, o volante Josimar e o meia Roni, que devem continuar em 2015. A estreia da Ponte Preta no Paulistão será no dia 1.º de fevereiro, em Campinas, diante da Portuguesa.