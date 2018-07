Ponte Preta se sente 'roubada' e pede punição ao árbitro

A Ponte Preta divulgou ontem uma série de ações que o clube tomará em relação aos fatos ocorridos no empate diante do América-RN, em Campinas, no Moisés Lucarelli. A diretoria jurídica do clube paulista apresentará amanhã à CBF as imagens dos lances da partida e uma representação contra o árbitro Eduardo Tomas de Aquino Valadão, que marcou pênalti contra a Ponte no último minuto.

"A Ponte Preta entende que ocorreram diversos erros de arbitragem, entre os quais destacamos o gol legítimo de Rafael Silva aos seis minutos, pênalti não dado sobre o jogador Roni e um pênalti atribuído ao atacante Alexandro", disse o diretor jurídico Giuliano Guerreiro.

Márcio Della Volpe, presidente do clube, acompanhará os advogados na entrega do documento no Rio. O dirigente invadiu o gramado após a marcação do pênalti e pediu, aos berros, o afastamento do árbitro, afirmando que ele havia “roubado o título (de campeão da Série B)” da Ponte. O juiz relatou na súmula os insultos.

De acordo com o clube, o mandatário já entrou em contato com o presidente da FPF, Marco Polo Del Nero, e com o presidente da CBF, José Maria Marin, protestando contra a arbitragem. Volpe também se desculpou por ter invadido o campo e explicou as razões que "o levaram a isso".

O empate por 2 a 2 em casa impediu que a Ponte voltasse à liderança da Série B. O Joinville, único adversário do time na luta pelo título, acabou derrotado por 1 a 0 pelo Boa Esporte fora de casa. A duas rodadas do fim, a equipe catarinense tem um ponto de vantagem sobre a Ponte. Ambos estão garantidos na Série A em 2015.

PUNIÇÃO

O árbitro Eduardo Tomaz de Aquino Valadão relatou na súmula outra invasão de campo, de um torcedor com a camisa da Ponte. O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmidt, afirmou ao Estado que o clube será denunciado até o fim desta semana. A Ponte, porém, não corre o risco de perder o próximo mando de campo. O time enfrenta o América-MG em casa neste sábado, às 16h20, pela penúltima rodada.