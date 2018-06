Ponte Preta segue no mercado e anuncia a chegada de mais dois reforços

A Ponte Preta segue reformulando o elenco e o reforçando para o Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quinta-feira, a direção confirmou a contratação de Adilson Goiano, ex-Novorizontino, e de Murilo Henrique, ex-Linense. Os dois são meio-campistas e atuam pelo lado direito. Pelo regulamento, não podem atuar na final do Troféu do Interior contra o Mirassol, valendo uma vaga na Copa do Brasil de 2019 e uma premiação de R$ 360 mil.

Adilson tem 30 anos e uma bagagem maior no futebol brasileiro. O meia começou no futebol mineiro, mas já defendeu Vila Nova-GO, XV de Piracicaba, América-RN e Bragantino, além de ter passagens pelo futebol português e indiano. Em 2014, passou pela Ponte Preta no time que conquistou o acesso na Série B. Agora, então, retorna para repetir o feito.

Bem mais novo, com apenas 23 anos, Murilo é uma aposta para a competição nacional. Revelado na base do Goiás, passou três temporadas no clube e foi emprestado para a Aparecidense antes de chegar ao Linense. Nesta temporada, fez nove jogos como titular e um saindo do banco de reservas. Balançou as redes em quatro oportunidades, mas não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série A2 paulista.

Murilo chega a Campinas nesta sexta-feira, faz exames e também assina contrato. Contando com os dois mais novos contratados, a Ponte Preta chegou a sete reforços para a Série B. Os outros são o zagueiro Léo, ex-Ituano, os laterais-direito Tony, ex-Novorizontino, e Igor Vinícius, ex-Ituano, o volante Paulinho, ex-Mirassol, e o atacante Júnior Santos, ex-Ituano.