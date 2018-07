Ponte Preta segura pressão, bate Criciúma e se reabilita na Série B

A Ponte Preta suportou a pressão do Criciúma e conseguiu a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. Com grande atuação do goleiro Ivan, o time de Campinas segurou a vitória por 1 a 0, neste sábado, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O duelo marcou o fechamento da segunda rodada.

A vitória tirou a Ponte Preta da zona de rebaixamento. Agora, os campineiros ocupam posição intermediária, com três pontos, assim como outros seis times: Guarani, Atlético-GO, CSA, Sampaio Corrêa, Londrina e Coritiba. Os catarinenses perderam a segunda em dois jogos e estão na zona de rebaixamento, na 17.ª posição.

A Ponte entrou em campo mostrando uma intensidade pouco vista na atual temporada. A postura resultou no gol logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Após triangulação, o lateral Igor invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro. O atacante Felippe Cardoso se antecipou na primeira trave para desviar às redes.

Depois do gol, os paulistas diminuíram o ritmo, mas sofreram pressão somente no final da segunda etapa. O empate quase saiu aos 38 minutos. Após escanteio, houve bate-rebate, o atacante Andrew concluiu e o goleiro Ivan salvou em cima da linha. Na sobra, o zagueiro Reynaldo salvou. Os catarinenses reclamaram que a bola entrou.

Na próxima sexta-feira, às 21h30, o Criciúma volta a campo para enfrentar o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Enquanto isso, a Ponte Preta recebe o Londrina, no sábado, às 19h, no Moisés Lucarelli, em Campinas, de novo com portões fechados.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 1 PONTE PRETA

CRICIÚMA - Luiz; Sueliton, Sandro, Nino e Marlon; Liel, Barreto (Jean Mangabeira, depois Andrew) e Elvis; Mailson, Nicolas (Alex Maranhão) e Lucas Coelho. Técnico: Argel Fucks.

PONTE PRETA - Ivan; Igor, Renan Fonseca, Léo e Marciel; Nathan, Paulinho (Reynaldo) e Tiago Real (Lucas Mineiro); André Luis (Felipe Saraiva), Felippe Cardoso e Orinho. Técnico: Doriva.

GOL - Felippe Cardoso, aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Jean Mangabeira (Criciúma); Igor, Paulinho, Léo e Lucas Mineiro (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Orinho (Ponte Preta)

RENDA - R$ 56.130,00.

PÚBLICO - 2.747 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).