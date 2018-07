Ponte Preta sofre com baixas antes do início de Paulistão

O técnico Vinícius Eutrópio deve perder quatro peças importantes dentro do elenco da Ponte Preta para a estreia do Campeonato Paulista. Os volantes Ferrugem e Renato, o meia Cristian e o atacante Rhayner ainda não foram liberados pelo departamento médico do clube e provavelmente ficarão de fora da partida diante do Oeste, marcada para este sábado, às 19h30, no Estádio dos Amaros, em Itápolis.

A Ponte Preta ainda não deu a ausência do quarteto como certa, mas já preparou o time sem os possíveis retornos. Cristian, titular absoluto do meio de campo campineiro, está com dores na sola do pé e ainda não chegou a treinar com bola, enquanto os demais estão em fase de transição. Renato, ex-Palmeiras, se recupera de um edema na coxa, Ferrugem de dores no púbis e Rahyner de um incômodo na coxa.

Conforme os treinamentos realizado durante a semana, Vinícius Eutrópio deve formar a dupla de volante com Marcos Serrato e Élton, Clayson fará o meio de campo na vaga deixada por Cristian, enquanto Taiberson deve formar o trio de ataque com Felipe Azevedo e Wellington Paulista.

REFORÇO APRESENTADO - A Ponte Preta aproveitou a terça-feira para apresentar o volante João Vitor, ex-jogador de Palmeiras e Figueirense. O jogador, de 27 anos, porém, ainda não poderá estrear pelo clube campineiro, pois, como está registrado no Maldonado, do Uruguai, só será inscrito após a abertura da janela internacional, que acontecerá no dia 28 de janeiro.