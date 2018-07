Ponte Preta 'sonha alto' para a temporada de 2013

CAMPINAS - A Ponte Preta fechou o ano de 2012 com um saldo positivo, mas espera ir mais longe em 2013. Para o técnico Guto Ferreira é "preciso sempre sonhar alto". Já a diretoria, faz planos dentro e fora de campo para a próxima temporada.

Guto Ferreira acha que o time "deve estar focado sempre em vitórias e nos títulos". Ele acha que, com isso, os "bons resultados sempre vêm e, por consequência, boas posições dentro dos campeonatos".

O técnico aposta no planejamento para obter sucesso na Ponte, como aconteceu com ele em Mogi Mirim. Em 2012, ele levou o Mogi ao Título do Interior no Paulistão e depois garantiu o acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nos meses de outubro e novembro, ele dirigiu a Ponte Preta e a manteve na elite nacional.

E será preciso mesmo muito planejamento, porque o calendário do time campineiro está completo. Começa em janeiro com o Campeonato Paulista e com o Copa do Brasil. Se o time não chegar até as fases decisivas da Copa do Brasil vai ter o direito de disputar a Copa Sul-Americana, o que será um feito inédito pra o clube, que nunca disputou uma competição internacional. E a partir de maio até novembro a Ponte disputará o Brasileiro da Série A.

Fora de campo, o presidente Márcio Della Volpe espera colocar em prática um sonho cultivado há anos pela diretoria: a construção da Arena Ponte Preta, uma arena multiuso. Segundo o dirigente "esta arena vai, num período curto, gerar receitas necessárias para a manutenção do clube".

O primeiro passo efetivo para o início das obras foi a transferência de cerca de mil sócios da Unidade do Jardim Eulina para a Unidade Social das Paineiras. A Arena será construída no Jardim Eulina, ao lado da Rodovia Anhanguera, uma das mais importantes vias do país.