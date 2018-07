Ponte Preta surpreende América-RN e vence terceira partida seguida

A Ponte Preta comprovou o bom momento e entrou de vez na briga por uma das quatro vagas à elite do Campeonato Brasileiro de 2015. Com um início arrasador no segundo tempo, o time campineiro não tomou conhecimento do América-RN e venceu por 2 a 0, na Arena das Dunas, em Natal, pela 17.ª rodada da Série B. Adrianinho, em um golaço, e Rafael Costa, de pênalti, garantiram o resultado positivo.

Esta foi a primeira vez nesta Série B que a Ponte Preta conseguiu emplacar três vitórias seguidas - havia vencido Bragantino e Joinville, ambas em Campinas - e a sequência positiva a colocou entre os melhores colocados, com 28 pontos. Por outro lado, o América-RN estacionou nos 23 e continua na zona intermediária.

Mesmo jogando em Natal, a Ponte Preta começou melhor e assustou aos 12 minutos, quando Adrianinho arriscou de longe e Andrey espalmou para escanteio. A partir dos 25, porém, o América-RN acordou e passou a dominar o jogo, levando perigo através de Rodrigo Pimpão e Wanderson. A melhor oportunidade do primeiro tempo, porém, foi do time campineiro. Andrey falhou após cobrança de escanteio e a bola sobrou para Tiago Alves, que soltou a bomba na trave.

A Ponte Preta voltou arrasadora do intervalo e marcou dois gols nos primeiros 10 minutos. Aos quatro, Rafael Costa chutou e Andrey defendeu. No rebote, Adrianinho deixou um adversário no chão e tocou com categoria no cantinho, abrindo o placar.

Logo depois, Roni foi derrubado por Fabinho dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Rafael Costa bateu com categoria, no canto direito do goleiro. Abatido, o América-RN abusou das jogadas aéreas e a Ponte Preta se defendeu bem, procurando explorar os contra-ataques.

O América-RN volta a campo neste sábado contra o Náutico, às 16h10, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 18.ª rodada. Na sexta, a Ponte Preta vai até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, às 19h30, no estádio Independência.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 0 x 2 PONTE PRETA

AMÉRICA-RN - Andrey; Marcelinho, Cléber, Roberto Dias e Wanderson; Márcio Passos, Fabinho, Paulo Henrique (Arthur Henrique) e Daniel Costa (Morais); Rodrigo Pimpão (Isac) e Max. Técnico: Oliveira Canindé.

PONTE PRETA - Roberto; Rodinei, Tiago Alves, Diego Sacoman e Bryan; Fernando Bob (Juninho), Elton e Adrianinho (Anderson Bartola); Roni, Cafú (Adilson Goiano) e Rafael Costa. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Adrianinho, aos 4, e Rafael Costa (pênalti), aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabinho e Morais (América-RN); Bryan (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Emerson Luiz Sobral (PE).

RENDA - R$ 106.575,00.

PÚBLICO - 5.820 pagantes.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).