Ponte Preta também tem o seu ‘mecenas’

A exemplo do que aconteceu com o Palmeiras quando foi presidido por Paulo Nobre entre 2013 e 2016, a Ponte Preta também tem um presidente que investiu pesado para formar um time competitivo. O clube tem uma dívida de R$ 102 milhões com Sergio Carnielli, atual presidente de honra do clube. “Ele fez aportes por mais de 20 anos. Foi imprescindível para o sucesso do clube”, afirma o vice-presidente Giovanni Dimarzio.

Carnielli assumiu a presidência em 1997 e permaneceu no cargo até 2011. Nesse período colocou dinheiro do próprio bolso na Ponte. O investimento ajudou a equipe a voltar à Série A em 2014. De acordo com o último balanço, aprovado na semana passada, o valor que está registrado para Sergio Carnielli e Carnielli Investimentos é de R$102.274.323,00.

Em 2013, Carnielli foi afastado da presidência por denúncia de irregularidade no cumprimento da Lei Pelé<IP9,0,0> e está inelegível por cinco anos. Vanderlei Araújo, antigo diretor financeiro e seu braço direito, é o presidente.

Umas das bandeiras da diretoria para equilibrar as contas – o balanço apontou superávit de R$ 659 mil – é a divisão das cotas de tevê. “A divisão mais igualitária das cotas é a saída para os times menores. Com isso, eles podem investir na formação de atletas”, diz Dimarzio.