Ponte Preta tem 10 dias para exibir documentos e encerrar jogos com torcida única

A Ponte Preta segue tentando diminuir a punição imposta ao clube de ter torcida única em todos os jogos da temporada de 2018, sendo mandante ou mesmo visitante. A diretoria do clube de Campinas (SP) participou de uma reunião nesta quinta-feira com representantes do Ministério Público (MP) e da Federação Paulista de Futebol (FPF) para tratar do caso e terá um prazo de 10 dias para apresentar documentos que o convençam a anular a sanção.

"Mais uma vez foi uma reunião bastante efetiva e nos foi dado um prazo de 10 dias para que apresentemos alguns documentos e, após a entrega destes, será então revista a punição", disse o advogado Giuliano Guerreiro, diretor jurídico da Ponte Preta.

Ainda sem contar com Orinho e Felippe Cardoso, em recuperação de lesões musculares, o técnico Doriva ensaiou algumas mudanças no time da Ponte Preta para a partida diante do Sampaio Corrêa, nesta segunda-feira, em São Luis, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é Roberto, que deve ganhar uma oportunidade no setor ofensivo ao lado de André Luis e Júnior Santos.

Outra novidade é a entrada de Nathan no meio de campo. Já Danilo Barcelos foi deslocado para a lateral esquerda, a sua posição de origem. Com isso, André Castro e Marciel ficam apenas como opções no banco de reservas de Doriva.

A Ponte Preta não vence há dois jogos e começa a flertar com a zona de rebaixamento. O time campineiro tem sete pontos, contra cinco do Brasil, de Pelotas (RS). Primeiro no G4, o Figueirense tem 12. A provável escalação deverá ter: Ivan; Igor, Renan Fonseca, Reginaldo e Danilo Barcelos; Nathan, Paulinho e Tiago Real; Roberto, André Luis e Júnior Santos.