Ponte Preta tem 4 desfalques para enfrentar Criciúma Sem vencer há três jogos, a Ponte Preta tenta acabar com o jejum neste domingo, contra o Criciúma, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo César Carpegiani, porém, tem vários problemas.