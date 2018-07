Ponte Preta tem dúvida para substituir atacante Roger contra o Palmeiras

Na reapresentação dos jogadores da Ponte Preta, nesta terça-feira, já começaram as especulações sobre as possíveis mudanças do time para o compromisso contra o Palmeiras, domingo, às 16 horas, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o centroavante Roger, suspenso com três cartões amarelos, a dúvida é sobre o seu substituto, em princípio, entre Rhayner e Wellington Paulista.

A preferência do técnico Eduardo Baptista seria pelo retorno de Rhayner que ficou fora do último jogo - vitória sobre o Figueirense por 2 a 0 - por estar se recuperando de uma lesão muscular simples. O seu retorno reforçaria o sistema de marcação, porque ele vinha atuando pelo lado direito, mas recuando e ajudando a recomposição defensiva.

Rhayner, porém, não treinou com bola na volta do elenco. Por isso abriu a expectativa de que Wellington Paulista ganhe uma nova chance no comando de ataque, ficando ao lado de Clayson e William Pottker. Paulista não é titular há 45 dias, desde a partida contra o São Paulo, pela 13ª rodada quando a Ponte Preta venceu por 1 a 0, em Campinas.

Eduardo Baptista evitou falar desta dúvida, mesmo porque considera o fato de existir ainda um longo período para definir o novo titular. O objetivo é continuar pontuando para fortalecer a campanha do time campineiro, que soma 30 pontos e ocupa a oitava posição há quatro rodadas.