Ponte Preta tem quatro desfalques para jogo contra Atlético-MG pela Copa do Brasil

O técnico Eduardo Baptista terá ao menos quatro desfalques na Ponte Preta para o jogo contra o Atlético Mineiro, que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. Na partida de ida os times empataram em 1 a 1.

O zagueiro Douglas Grolli foi expulso no jogo de ida em Belo Horizonte (MG) e cumprirá suspensão no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O seu substituto será Antônio Carlos. No meio-campo, Wendel está impedido de atuar por ter defendido o Goiás na Copa do Brasil, mesma situação de William Pottker, artilheiro no Brasileiro, com 10 gols, e que defendeu o Linense.

O atacante Zé Roberto, ex-Bahia, deixa de ser opção no banco pela mesma razão. O meia Rhayner também está fora, mas por ter sido vetado pelos médicos. Ele continua se recuperando de uma entorse no joelho direito.

Eduardo Baptista aproveitou tantas baixas para deixar o mistério em duas vagas. O meia Thiago Galhardo deve entrar no meio-campo ao lado dos volantes João Vitor e Matheus Jesus, enquanto Felipe Azevedo pode ocupar uma vaga pelo lado direito do ataque, com Roger e Clayson confirmados. Mas alguma surpresa pode acontecer devido ao rodízio promovido pela comissão técnica para preservar a condição física do elenco.

A provável escalação da Ponte Preta para esta quarta tem Aranha; Nino Paraíba, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Matheus Jesus e Thiago Galhardo; Felipe Azevedo, Roger e Clayson.

O time encerrou os preparativos para o jogo com um técnico-tático rápido, seguido de recreativo nesta terça. Só a última parte do treino foi aberta à imprensa e ao público. Perto de 200 torcedores comparecem ao estádio e passaram ao time a força das arquibancadas. Os ingressos mais populares têm preços promocionais de R$ 40 e R$ 20 e devem garantir a presença de perto de 10 mil torcedores no Moisés Lucarelli.