Ponte Preta tenta acabar com tabu em jogos no Rio

Até hoje, a Ponte já disputou 24 jogos contra os quatro grandes clubes cariocas no Rio pelo Brasileirão. Foram 14 derrotas e 10 empates. Somente contra o Botafogo, são quatro derrotas e um empate. Em 2004, chegou a ganhar fora de casa do rival por 1 a 0, mas a partida foi disputada no Estádio Caio Martins, em Niterói (RJ).

Uma vitória neste domingo faria a Ponte atingir a primeira "mini-meta", que é somar nove pontos nos primeiros seis jogos do campeonato - está atualmente com seis. "As outras duas mini-metas serão de dez pontos cada", explicou o estatístico do clube, Laerte Vendite.

A Ponte chegou aos seis pontos após bater o Corinthians na última rodada, resultado que deu nova motivação ao elenco. Se antes o time estava cinco jogos sem vitória, agora está há quatro sem perder, já que a última derrota foi na estreia para o Atlético-MG.

Apesar do otimismo, o técnico Gilson Kleina terá três importantes desfalques para o jogo deste domingo. O meia Caio foi vetado, por conta de uma tendinite, e não irá a campo. O volante Renê Júnior terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E seu reserva imediato Somália está impedido de jogar por força contratual, uma vez que pertence ao Botafogo.

"Apesar das mudanças, não vamos mudar as características do time", afirmou o treinador. Assim, o volante Lucas será o substituto de Renê Júnior. Na meia, o garoto Nikão, de 19 anos, ganha a primeira chance como titular, porque o experiente Marcinho segue afastado por lesão no joelho. A principal novidade, contudo, estará no banco: o atacante Rildo, que veio do Vitória, foi regularizado e deve ficar como opção.